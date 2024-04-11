"Патроны приносили": Лукашенко высказался о роли Украины в теракте в "Крокусе"

По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, после теракта в подмосковном "Крокусе" нет смысла говорить с украинскими властями, вместо этого нужно разобраться с теми, кто стоит за Киевом. Ответ белорусского лидера опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Лукашенко считает, что после теракта в "Крокусе" нужно разобраться с теми, кто стоит за Украиной. Видео © Telegram / Зарубин

"Чего вы будете ползать перед кем-то и проситься поговорить про "Крокус". Сейчас надо до конца разобраться. Украинцы украинцами. Но за украинцами, вы правильно обнаружили, стоят определённые силы. Вы тоже их знаете. Вот с теми надо разговаривать. А украинцы тут патроны подносили", — сказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что с Киевом вряд ли получится установить контакт, а также отметил, что готов помочь с переговорами, если это будет необходимо. Но в стремлении разговаривать со сторонниками киевского режима белорусский политик смысла не видит.