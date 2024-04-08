"Реальные заказчики — ваши выкормыши": Медведев назвал соучастников теракта в "Крокусе"
Медведев: Байден, Сунак, Макрон и Шольц — соучастники теракта в "Крокусе"
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал новые кадры допроса преступников, устроивших стрельбу в подмосковном "Крокус сити холле". Как написал политик на странице в соцсети X, заказчиком данного теракта является Украина, а соучастниками — лидеры США, Франции, Великобритании и Германии.
В заявлении Медведев обратился к лидерам европейских стран, которые активно заявляют о непричастности Украины к атаке и перекладывают вину за теракт на ИГИЛ*. Так, он призвал этих политиков обратить внимание на кадры допроса террористов, где те признались в том, что после преступления они должны были уехать в Киев. Там же им обещали вознаграждение — по миллиону рублей.
"Реальные заказчики — это украинские бандеровские подонки, ваши выкормыши. А соучастники этого убийства — все вы, (президент США Джо. — Прим. Life.ru) Байден, (президент Франции Эмманюэль. — Прим. Life.ru) Макрон, (премьер Великобритании Риши. — Прим. Life.ru) Сунак, (канцлер Германии Олаф. — Прим. Life.ru) Шольц и другие подельники. Мы этого не забудем!" — заявил Медведев.
Напомним, вечером 22 марта четверо вооружённых террористов ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыли стрельбу, после чего устроили пожар и скрылись. Трагедия унесла минимум 144 жизни, а пострадавшими числятся более 550 человек. К настоящему моменту по делу задержано 11 преступников, среди которых в том числе и четверо исполнителей. Боевиков задержали в Брянской области, они пытались скрыться на Украине.
* Деятельность террористической организации запрещена в России.