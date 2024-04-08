"Реальные заказчики — ваши выкормыши": Медведев назвал соучастников теракта в "Крокусе"

В заявлении Медведев обратился к лидерам европейских стран, которые активно заявляют о непричастности Украины к атаке и перекладывают вину за теракт на ИГИЛ*. Так, он призвал этих политиков обратить внимание на кадры допроса террористов, где те признались в том, что после преступления они должны были уехать в Киев. Там же им обещали вознаграждение — по миллиону рублей.