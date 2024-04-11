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Лукашенко прилетел в Москву, чтобы обсудить с Путиным вопросы экономики

11 апреля, 16:29
Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву, чтобы встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Белорусский лидер хочет предложить помощь в переговорах с Киевом, а также обсудить экономические вопросы. Об этом сообщает БелТА.

"Сегодня обычные вопросы. Но мы решили посвятить некоторое время вопросам экономики. Потому что в ближайшее время встретятся наши премьеры. Мы им должны немножко помочь — колею начертить. Прежде всего экономика", отметил Лукашенко.

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Напомним, о встрече лидеров Белоруссии и России сообщалось накануне, 10 апреля. Как уточнили в Кремле, стороны планируют обсудить ключевые вопросы дальнейшего сотрудничества стран, в том числе реализацию решений заседания Высшего государственного совета Союзного государства, которое прошло 29 января в Петербурге.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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