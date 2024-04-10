В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко
Лукашенко 11–12 апреля посетит Россию и встретится с Путиным
В ближайшие дни белорусский лидер Александр Лукашенко прибудет в Россию с рабочим визитом, в ходе которого встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"11–12 апреля Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который посетит Россию с рабочим визитом", — говорится в сообщении.
Как уточнили в Кремле, стороны в ходе встречи планируют обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего государственного Совета Союзного государства, которое прошло 29 января в Петербурге.
Напомним, президенты России и Белоруссии контактировали совсем недавно. Ранее Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю Дня единения народов двух государств. Как отметил российский лидер, несмотря на сложную ситуацию в мире, сторонам удалось многое сделать для развития многоплановых связей и укрепления институтов Союзного государства.
ТАСС / POOL / Павел Бедняков