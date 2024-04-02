Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю Дня единения народов РФ и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю Дня единения народов двух стран. Российский глава государства отметил, что, несмотря на сложную международную ситуацию, Москве и Минску удалось многое сделать для развития многоплановых связей и укрепления институтов Союзного государства.

"Хорошую отдачу даёт координация усилий в сферах внешней политики, обороны и безопасности. Успешное выполнение согласованных союзных программ обеспечило унификацию законодательства России и Беларуси на важнейших направлениях, создало основу для проведения единой макроэкономической и денежно-кредитной политики", — приводятся слова Путина на официальном сайте президента Белоруссии.

Кроме того, российский лидер указал на успешное формирование общего социально-экономического пространства с участием Москвы и Минска. Также он добавил, что новый комплекс мер по интеграционным процессам в Союзном государстве идёт в русле упрочения стабильности в Евразии. В свою очередь Лукашенко подчеркнул, что наработанный Москвой и Минском за четверть века опыт позволяет эффективно реагировать на вызовы и угрозы. Он выразил уверенность в том, что насыщенная двусторонняя повестка открывает новые перспективы для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, углубления связей между странами, направленных на рост благосостояния граждан Белоруссии и РФ.