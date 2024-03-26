"Сутки не спали": Лукашенко рассказал о совместной работе с Путиным после теракта
Лукашенко: Сутки с Путиным не спали, действуя вместе после теракта в "Крокусе"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что они вместе с российским коллегой Владимиром Путиным сутки не спали после теракта в "Крокусе". По словам политика, оба лидера постоянно взаимодействовали в связи с ужасной трагедией в подмосковном Красногорске.
"Я почему это сказал? Потому что начали Путина эти беглые [находящиеся на Западе противники властей] их и наши упрекать: "Что-то произошло, а он молчит, не говорит, не обращается и прочее". Да мы сутки не спали вместе с Путиным! Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие", — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Кроме того, добавил глава республики, Белоруссия блокировала свою границу в направлении вероятного движения террористов, это было сделано с учётом договорённости с Россией. По словам Лукашенко, Путин попросил его закрыть границу, на что тот уверенно ответил, что поможет и всё сделает. Эта договорённость была достигнута после того, как специальные службы получили сведения об автомобиле с террористами, который направлялся в сторону Брянской области.
Напомним, вечером в пятницу, 22 марта, вооружённые террористы напали на подмосковный "Крокус сити холл": они ворвались в комплекс, где должен был пройти концерт группы "Пикник", и открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По последним данным, в результате погибло 139 человек, ещё 182 пострадало. Боевиков задержали в Брянской области, 24 марта их заключили под стражу. На следующий день в СИЗО отправили троих соучастников нападавших, а 26 марта — восьмого фигуранта дела, сдавшего квартиру главарю банды. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддерживал постоянную связь с Путиным после теракта. По его словам, двум лидерам пришлось "очень плотно работать".
ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Константин Завражин