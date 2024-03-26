"Сутки не спали": Лукашенко рассказал о совместной работе с Путиным после теракта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что они вместе с российским коллегой Владимиром Путиным сутки не спали после теракта в "Крокусе". По словам политика, оба лидера постоянно взаимодействовали в связи с ужасной трагедией в подмосковном Красногорске.

"Я почему это сказал? Потому что начали Путина эти беглые [находящиеся на Западе противники властей] их и наши упрекать: "Что-то произошло, а он молчит, не говорит, не обращается и прочее". Да мы сутки не спали вместе с Путиным! Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие", — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.