"Позвоню Путину": У Лукашенко появились подозрения насчёт кураторов атаковавших "Крокус" террористов

Белоруссий лидер Александр Лукашенко передаст российскому коллеге Владимиру Путину сведения о возможных кураторах террористов, атаковавших подмосковный Crocus City Hall ("Крокус сити холл"). Об этом сказал президент республики в беседе с журналистами во вторник, 26 марта.

"Кураторы [террористов] (у нас есть подозрения на некоторых, я Путину позвоню, скажу свои подозрения) понимали, что в Беларусь заходить нельзя. Потому что в первые минуты как в России часть областей перешла на усиленный режим безопасности, так и у нас", — приводит его заявление БелТА.