"Позвоню Путину": У Лукашенко появились подозрения насчёт кураторов атаковавших "Крокус" террористов
Лукашенко передаст Путину данные о возможных кураторах атаковавших "Крокус"
Белоруссий лидер Александр Лукашенко передаст российскому коллеге Владимиру Путину сведения о возможных кураторах террористов, атаковавших подмосковный Crocus City Hall ("Крокус сити холл"). Об этом сказал президент республики в беседе с журналистами во вторник, 26 марта.
"Кураторы [террористов] (у нас есть подозрения на некоторых, я Путину позвоню, скажу свои подозрения) понимали, что в Беларусь заходить нельзя. Потому что в первые минуты как в России часть областей перешла на усиленный режим безопасности, так и у нас", — приводит его заявление БелТА.
По словам Лукашенко, из-за принятых мер террористы не решились ехать в Белоруссию, а направились к Украине. Он подчеркнул, что сутки был на связи с Путиным — лидерам пришлось "очень плотно работать".
Вечером 22 марта боевики ворвались в подмосковный "Крокус сити холл", где ожидался концерт рок-группы "Пикник", и открыли стрельбу. Затем они устроили поджог и скрылись в направлении Украины. По последним данным, страшный теракт унёс жизни 139 человек, ещё 182 пострадали. Всех четверых нападавших задержали в Брянской области, 24 марта их отправили в СИЗО. На следующий день суд арестовал троих соучастников боевиков, а 26 марта — ещё одного фигуранта, сдавшего жильё главарю банды. Как указал глава ФСБ Александр Бортников, на Украине террористов собирались встретить как героев.
ТАСС / Михаил Метцель