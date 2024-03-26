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26 марта, 13:12

"Позвоню Путину": У Лукашенко появились подозрения насчёт кураторов атаковавших "Крокус" террористов

Лукашенко передаст Путину данные о возможных кураторах атаковавших "Крокус"

Белоруссий лидер Александр Лукашенко передаст российскому коллеге Владимиру Путину сведения о возможных кураторах террористов, атаковавших подмосковный Crocus City Hall ("Крокус сити холл"). Об этом сказал президент республики в беседе с журналистами во вторник, 26 марта.

"Кураторы [террористов] (у нас есть подозрения на некоторых, я Путину позвоню, скажу свои подозрения) понимали, что в Беларусь заходить нельзя. Потому что в первые минуты как в России часть областей перешла на усиленный режим безопасности, так и у нас", — приводит его заявление БелТА.

По словам Лукашенко, из-за принятых мер террористы не решились ехать в Белоруссию, а направились к Украине. Он подчеркнул, что сутки был на связи с Путиным — лидерам пришлось "очень плотно работать".

Бортников: Теракт в "Крокусе" был призван расшатать ситуацию в России
Бортников: Теракт в "Крокусе" был призван расшатать ситуацию в России

Вечером 22 марта боевики ворвались в подмосковный "Крокус сити холл", где ожидался концерт рок-группы "Пикник", и открыли стрельбу. Затем они устроили поджог и скрылись в направлении Украины. По последним данным, страшный теракт унёс жизни 139 человек, ещё 182 пострадали. Всех четверых нападавших задержали в Брянской области, 24 марта их отправили в СИЗО. На следующий день суд арестовал троих соучастников боевиков, а 26 марта — ещё одного фигуранта, сдавшего жильё главарю банды. Как указал глава ФСБ Александр Бортников, на Украине террористов собирались встретить как героев.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Никита Осипов
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