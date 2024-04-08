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8 апреля, 12:41

Лукашенко: Белоруссия могла бы сыграть роль третьей силы в конфликте РФ и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / AP / Пресс-служба Президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / AP / Пресс-служба Президента Белоруссии

Белоруссия могла бы стать третьей силой в конфликте России и Украины. Такое мнение выразил президент республики Александр Лукашенко.

"Не совсем понимаю украинцев — зачем им обострять отношения с Беларусью? В этой ситуации, когда два государства, один народ фактически, столкнулись лоб в лоб, всегда нужна третья сила. И в данном случае так вырисовывалось, что Беларусь и России нужна будет такая миролюбивая, спокойная, и Украине", — приводит слова белорусского лидера агентство БелТА.

Лукашенко напомнил, что на Украине есть так называемый белорусский "полк Калиновского", который воюет на стороне киевских властей. Лидер Белоруссии недоумевает, зачем "этих бедолаг" — больше сотни человек — отправили на Украину.

Глава республики добавил, что Владимир Зеленский пытается цеплять жителей Белоруссии и пристёгивать их непонятно к каким процессам. Лукашенко акцентировал внимание на информационной войне в регионе и вокруг страны. При этом политик добавил, что есть определённые радикально настроенные силы в лице западных кураторов белорусских оппозиционеров, которые хотели бы довести ситуацию до вооружённого конфликта. На этом фоне Лукашенко привёл в пример российского коллегу Владимира Путина, который демонстрирует аккуратное и осторожное поведение, ведь точно знает, что рано или поздно наступит мир.

В заключение Лукашенко отметил, что у него нет обиды на украинских солдат. Они, пояснил глава республики, ведут себя "более-менее аккуратно, осторожно, хотя и делают своё дело, грязное дело, с терактами, атаками и прочее".

Лукашенко заявил, что не хочет войны, но уже к ней готовится
Лукашенко заявил, что не хочет войны, но уже к ней готовится

А ранее Лукашенко заявил, что сбежавшая из Белоруссии оппозиция хочет захватить "кусочек земли" в республике, провозгласить там свою власть и позвать иностранные войска. По его словам, сейчас в стране происходит информационная и экономическая война, но власти делают всё возможное, чтобы избежать "горячей" войны.

Дарья Нарыкова
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