Лукашенко заявил, что не хочет войны, но уже к ней готовится

Белоруссия не хочет ни с кем воевать, но уже к этому готовится. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродно во вторник, 5 апреля. Он отметил, что белорусы не хотят чужой земли, — "нам эту дай бог обработать".

"Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. Хочешь мира — готовься к войне. Не я это придумал, но это очень правильно сказано", — указал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что в стране ведётся необходимая подготовка соответствующих подразделений, в войска поставляются различные виды вооружений и техники. И если за это из недружественных стран "кто-то подвывает" и белорусов критикует, им следует знать, что они "всё делают правильно", заверил политик.