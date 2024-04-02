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2 апреля, 10:41

Лукашенко заявил, что не хочет войны, но уже к ней готовится

Обложка © ТАСС / Павел Бедняков

Обложка © ТАСС / Павел Бедняков

Белоруссия не хочет ни с кем воевать, но уже к этому готовится. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродно во вторник, 5 апреля. Он отметил, что белорусы не хотят чужой земли, — "нам эту дай бог обработать".

"Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. Хочешь мира — готовься к войне. Не я это придумал, но это очень правильно сказано", указал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что в стране ведётся необходимая подготовка соответствующих подразделений, в войска поставляются различные виды вооружений и техники. И если за это из недружественных стран "кто-то подвывает" и белорусов критикует, им следует знать, что они "всё делают правильно", заверил политик.

"Мы мирные люди": Лукашенко заявил, что ни Белоруссия, ни Россия не хотят войны
"Мы мирные люди": Лукашенко заявил, что ни Белоруссия, ни Россия не хотят войны

Ранее Александр Лукашенко раскрыл численность сил НАТО, стянутых к границам России и Белоруссии. Так, у наших рубежей на данный момент находится около 32 тысяч военнослужащих и множество военной техники.

Марина Калегина
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