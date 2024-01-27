"Мы мирные люди": Лукашенко заявил, что ни Белоруссия, ни Россия не хотят войны
Лукашенко: Ни Белоруссия, ни Россия не хотят войны, мы мирные люди
Ни Белоруссия, ни Россия не хотят войны и призывают к мирному диалогу, но при условии уважения исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне. Соответствующее заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко на концерте, посвящённом 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
"Мы мирные люди. Мы не хотим войны. Но перед нами снова поставлен вопрос о праве на жизнь нашей цивилизации, на сохранение исконных ценностей, национальных культур. Чужого нам не надо", — сказал Лукашенко.
Сегодня как Минск, так и Москва открыты к любым дружественным шагам навстречу, подчеркнул белорусский лидер. При этом они готовы ответить своим недоброжелателям.
Ранее сегодня, 27 января, Лукашенко вместе с президентом России Владимиром Путиным принял участие в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы ВОВ в Гатчинском районе Ленобласти. Территория была выбрана неслучайно для проведения этого важного мероприятия, ведь в годы Великой Отечественной там находились многочисленные лагеря для военнопленных и донорские концентрационные лагеря для советских детей.
Сегодня в России отмечается 80-я годовщина освобождения Ленинграда от блокады. Она началась 8 сентября 1941 года и закончилась лишь спустя почти 900 дней — 27 января 1944 года, унеся жизни более миллиона человек. В связи с памятной датой Владимир Путин посетил Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память жертв тех событий и защитников города. Кроме того, российский лидер возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке.