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27 января, 16:45

"Мы мирные люди": Лукашенко заявил, что ни Белоруссия, ни Россия не хотят войны

Лукашенко: Ни Белоруссия, ни Россия не хотят войны, мы мирные люди

Ни Белоруссия, ни Россия не хотят войны и призывают к мирному диалогу, но при условии уважения исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне. Соответствующее заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко на концерте, посвящённом 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

"Мы мирные люди. Мы не хотим войны. Но перед нами снова поставлен вопрос о праве на жизнь нашей цивилизации, на сохранение исконных ценностей, национальных культур. Чужого нам не надо", — сказал Лукашенко.

Сегодня как Минск, так и Москва открыты к любым дружественным шагам навстречу, подчеркнул белорусский лидер. При этом они готовы ответить своим недоброжелателям.

Ранее сегодня, 27 января, Лукашенко вместе с президентом России Владимиром Путиным принял участие в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы ВОВ в Гатчинском районе Ленобласти. Территория была выбрана неслучайно для проведения этого важного мероприятия, ведь в годы Великой Отечественной там находились многочисленные лагеря для военнопленных и донорские концентрационные лагеря для советских детей.

Каждый памятник — свидетель и судья: Лукашенко рассказал, что доказывает геноцид народов СССР
Каждый памятник — свидетель и судья: Лукашенко рассказал, что доказывает геноцид народов СССР

Сегодня в России отмечается 80-я годовщина освобождения Ленинграда от блокады. Она началась 8 сентября 1941 года и закончилась лишь спустя почти 900 дней — 27 января 1944 года, унеся жизни более миллиона человек. В связи с памятной датой Владимир Путин посетил Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память жертв тех событий и защитников города. Кроме того, российский лидер возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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