"Мы мирные люди": Лукашенко заявил, что ни Белоруссия, ни Россия не хотят войны

Ни Белоруссия, ни Россия не хотят войны и призывают к мирному диалогу, но при условии уважения исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне. Соответствующее заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко на концерте, посвящённом 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

"Мы мирные люди. Мы не хотим войны. Но перед нами снова поставлен вопрос о праве на жизнь нашей цивилизации, на сохранение исконных ценностей, национальных культур. Чужого нам не надо", — сказал Лукашенко.

Сегодня как Минск, так и Москва открыты к любым дружественным шагам навстречу, подчеркнул белорусский лидер. При этом они готовы ответить своим недоброжелателям.

Ранее сегодня, 27 января, Лукашенко вместе с президентом России Владимиром Путиным принял участие в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы ВОВ в Гатчинском районе Ленобласти. Территория была выбрана неслучайно для проведения этого важного мероприятия, ведь в годы Великой Отечественной там находились многочисленные лагеря для военнопленных и донорские концентрационные лагеря для советских детей.