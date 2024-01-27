Каждый памятник — свидетель и судья: Лукашенко рассказал, что доказывает геноцид народов СССР
Лукашенко: Каждый открытый мемориал — доказательство геноцида советского народа
Каждый открытый памятник является одновременно свидетелем, обвинителем, судьёй и доказательством геноцида народа СССР. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе церемонии открытия Мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) в Ленинградской области.
"Каждый такой памятник — свидетель, обвинитель и судья. Каждый памятник — неопровержимое доказательство геноцида советского народа. Это приговор на века, как бы кому-то этого не хотелось сегодня", — указал Лукашенко.
Президент Белоруссии добавил, что память о жертвах ВОВ, о героизме отцов, дедов и прадедов сегодня многим мешает жить, и прежде всего — идейным приспешникам убийц и предателей. Именно эти "полные безумцы", по словам Лукашенко, чествуют палачей в своих парламентах и продолжают войну, уничтожая могилы и памятники в Польше, Прибалтике и на Украине.
Напомним, сегодня, 27 января, президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в Гатчинском районе Ленобласти. Территория была выбрана неслучайно для проведения этого важного мероприятия, ведь в годы ВОВ там находились многочисленные лагеря для военнопленных и донорские концентрационные лагеря для советских детей.
Сегодня в России отмечается 80-я годовщина освобождения Ленинграда от блокады. Она началась 8 сентября года и закончилась лишь спустя почти 900 дней — 27 января 1944 года, унеся жизни сотен тысяч человек. В связи с памятной датой Владимир Путин посетил Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память жертв тех событий и защитников города. Кроме того, российский лидер возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке.
ТАСС / STRINGER