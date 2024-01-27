Каждый памятник — свидетель и судья: Лукашенко рассказал, что доказывает геноцид народов СССР

Каждый открытый памятник является одновременно свидетелем, обвинителем, судьёй и доказательством геноцида народа СССР. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе церемонии открытия Мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) в Ленинградской области.

"Каждый такой памятник — свидетель, обвинитель и судья. Каждый памятник — неопровержимое доказательство геноцида советского народа. Это приговор на века, как бы кому-то этого не хотелось сегодня", — указал Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что память о жертвах ВОВ, о героизме отцов, дедов и прадедов сегодня многим мешает жить, и прежде всего — идейным приспешникам убийц и предателей. Именно эти "полные безумцы", по словам Лукашенко, чествуют палачей в своих парламентах и продолжают войну, уничтожая могилы и памятники в Польше, Прибалтике и на Украине.

Напомним, сегодня, 27 января, президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в Гатчинском районе Ленобласти. Территория была выбрана неслучайно для проведения этого важного мероприятия, ведь в годы ВОВ там находились многочисленные лагеря для военнопленных и донорские концентрационные лагеря для советских детей.