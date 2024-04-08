Лукашенко предупредил об угрозе вторжения западных войск в Белоруссию

Сбежавшая из Белоруссии оппозиция хочет захватить "хотя бы кусочек земли" в республике, провозгласить там свою власть и позвать иностранные войска. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. По словам политика, сейчас идёт информационная и экономическая война.

"Мы делаем всё для того, чтобы уберечь страну от горячей войны. Пока нам это удаётся", — передаёт слова Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский лидер пояснил, что ситуацию провоцирует так называемая беглая оппозиция. Эти люди "бегают по разным центрам принятия решений и советникам от Америки до Брюсселя, просят деньги", рассказал Лукашенко. Он уточнил, что в приоритете у оппозиционеров — финансирование СМИ.

"На что кураторы им говорят: "Ребята, в СМИ уже были, надо что-то погорячее". Типа московского этого "Крокуса сити", не дай бог, теракты. И вооружённое противостояние в Белоруссии", — сказал Лукашенко.

Цель всего этого — оторвать "хотя бы кусочек" белорусской земли, провозгласить там свою власть и позвать зарубежные войска, разъяснил лидер республики.