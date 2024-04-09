МИД подтвердил, что государственный визит Путина в Китай предстоит в 2024 году

Господин Си Цзиньпин приветствовал прибытие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пекин в качестве этапа всесторонней подготовки к государственному визиту в КНР президента Владимира Путина. Об этом говорится в заявлении российского МИД, распространённом во вторник, 9 апреля. Из сообщения ведомства следует, что данный визит состоится в этом году.

Кроме того, на Смоленской площади проинформировали, что председатель КНР дал высокую оценку состоянию российско-китайских отношений. В Пекине удовлетворены динамичным уровнем их развития даже в условиях непростой ситуации в мире.