МИД подтвердил, что государственный визит Путина в Китай предстоит в 2024 году
Господин Си Цзиньпин приветствовал прибытие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пекин в качестве этапа всесторонней подготовки к государственному визиту в КНР президента Владимира Путина. Об этом говорится в заявлении российского МИД, распространённом во вторник, 9 апреля. Из сообщения ведомства следует, что данный визит состоится в этом году.
Кроме того, на Смоленской площади проинформировали, что председатель КНР дал высокую оценку состоянию российско-китайских отношений. В Пекине удовлетворены динамичным уровнем их развития даже в условиях непростой ситуации в мире.
О том, что лидер Китая Си Цзиньпин принимает в Пекине министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Life.ru уже рассказывал ранее. Встреча проходит в Доме народных собраний. Лавров передал главе КНР приветствие от президента России Владимира Путина. По словам министра, лидер РФ "очень оценил поздравительное послание по итогам проведения в марте этого года президентских выборов". Победа Путина на них гарантирует преемственность отношений Москвы и Пекина и нацеленность на новое развитие сотрудничества во всех сферах.
ТАСС / POOL / Сергей Савостьянов