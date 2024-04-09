Регион

Уведомления отключены

9 апреля, 10:36

МИД подтвердил, что государственный визит Путина в Китай предстоит в 2024 году

Господин Си Цзиньпин приветствовал прибытие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пекин в качестве этапа всесторонней подготовки к государственному визиту в КНР президента Владимира Путина. Об этом говорится в заявлении российского МИД, распространённом во вторник, 9 апреля. Из сообщения ведомства следует, что данный визит состоится в этом году.

Кроме того, на Смоленской площади проинформировали, что председатель КНР дал высокую оценку состоянию российско-китайских отношений. В Пекине удовлетворены динамичным уровнем их развития даже в условиях непростой ситуации в мире.

Ван И после встречи с Лавровым назвал односторонние санкции актом запугивания
Ван И после встречи с Лавровым назвал односторонние санкции актом запугивания

О том, что лидер Китая Си Цзиньпин принимает в Пекине министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Life.ru уже рассказывал ранее. Встреча проходит в Доме народных собраний. Лавров передал главе КНР приветствие от президента России Владимира Путина. По словам министра, лидер РФ "очень оценил поздравительное послание по итогам проведения в марте этого года президентских выборов". Победа Путина на них гарантирует преемственность отношений Москвы и Пекина и нацеленность на новое развитие сотрудничества во всех сферах.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Сергей Савостьянов

Марина Калегина
  • Новости
  • Путин
  • Китай
  • МИД РФ
  • Си Цзиньпин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров