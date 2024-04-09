Регион

Уведомления отключены

9 апреля, 06:09

Ван И после встречи с Лавровым назвал односторонние санкции актом запугивания

Ван И призвал cтраны объединиться, чтобы противостоять односторонним санкциям

Односторонние санкции являются актом запугивания и нарушают международное право, справедливый миропорядок, а также идут вразрез с тенденцией мирового развития и прогресса. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

На совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая состоялась по итогам двусторонних переговоров в Пекине он добавил, что Китай и Россия выступают против односторонних рестрикций и все страны должны объединиться, чтобы противостоять этому. Как указал Ван И, Пекин поддерживает толерантный процесс экономической глобализации.

Также глава МИД КНР на встрече с Лавровым выдвинул идею о "двойном противодействии" в ответ на "двойное сдерживание" со стороны Запада. Ван И также подчеркнул, что Россия и Китай должны противостоять менталитету холодной войны, гегемонии и запугиванию.

"Необходимо отстаивать равенство крупных и малых стран, противостоять гегемонии и политике силы, противостоять монополии нескольких стран в международных делах и эффективно продвигать демократизацию международных отношений", — указал китайский министр.

Китай хладнокровно поставил на место американского министра после слов о России
Китай хладнокровно поставил на место американского министра после слов о России

Напомним, 8 и 9 апреля Сергей Лавров находится с визитом в Китае, где, как анонсировалось ранее, он обсудит ряд горячих тем, в том числе конфликт на Украине. В ходе встречи с Ваном И глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что наши страны продолжат совместную борьбу с терроризмом. Его коллега в свою очередь поздравил граждан РФ с переизбранием президента Владимира Путина, под руководством которого Россия переживает возрождение. Также министры в ходе встречи подробно обсудили кризис на Украине.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Иван Косицын
  • Новости
  • Китай
  • Ван И
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров