Ван И после встречи с Лавровым назвал односторонние санкции актом запугивания

Односторонние санкции являются актом запугивания и нарушают международное право, справедливый миропорядок, а также идут вразрез с тенденцией мирового развития и прогресса. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

На совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая состоялась по итогам двусторонних переговоров в Пекине он добавил, что Китай и Россия выступают против односторонних рестрикций и все страны должны объединиться, чтобы противостоять этому. Как указал Ван И, Пекин поддерживает толерантный процесс экономической глобализации.

Также глава МИД КНР на встрече с Лавровым выдвинул идею о "двойном противодействии" в ответ на "двойное сдерживание" со стороны Запада. Ван И также подчеркнул, что Россия и Китай должны противостоять менталитету холодной войны, гегемонии и запугиванию.