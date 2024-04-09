Ван И после встречи с Лавровым назвал односторонние санкции актом запугивания
Ван И призвал cтраны объединиться, чтобы противостоять односторонним санкциям
Односторонние санкции являются актом запугивания и нарушают международное право, справедливый миропорядок, а также идут вразрез с тенденцией мирового развития и прогресса. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
На совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая состоялась по итогам двусторонних переговоров в Пекине он добавил, что Китай и Россия выступают против односторонних рестрикций и все страны должны объединиться, чтобы противостоять этому. Как указал Ван И, Пекин поддерживает толерантный процесс экономической глобализации.
Также глава МИД КНР на встрече с Лавровым выдвинул идею о "двойном противодействии" в ответ на "двойное сдерживание" со стороны Запада. Ван И также подчеркнул, что Россия и Китай должны противостоять менталитету холодной войны, гегемонии и запугиванию.
"Необходимо отстаивать равенство крупных и малых стран, противостоять гегемонии и политике силы, противостоять монополии нескольких стран в международных делах и эффективно продвигать демократизацию международных отношений", — указал китайский министр.
Напомним, 8 и 9 апреля Сергей Лавров находится с визитом в Китае, где, как анонсировалось ранее, он обсудит ряд горячих тем, в том числе конфликт на Украине. В ходе встречи с Ваном И глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что наши страны продолжат совместную борьбу с терроризмом. Его коллега в свою очередь поздравил граждан РФ с переизбранием президента Владимира Путина, под руководством которого Россия переживает возрождение. Также министры в ходе встречи подробно обсудили кризис на Украине.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ