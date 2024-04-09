Лавров заявил, что РФ и Китай продолжат сотрудничество по борьбе с терроризмом

Россия и Китай продолжат совместную работу в сфере борьбы с терроризмом после случившегося вечером 22 марта теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со своим китайским коллегой Ваном И в правительственной резиденции Дяоюйтай.

"Благодарю китайскую сторону за соболезнования в связи с терактом в Подмосковье 22 марта этого года, за поддержку борьбы России с терроризмом. Все причастные, безусловно, понесут наказание. А наше сотрудничество по контртеррору будет продолжаться, в том числе и в рамках многосторонних институтов", — заявил дипломат.

Когда зашёл разговор о прошедших в России президентских выборах, руководитель российского внешнеполитического ведомства напомнил, что плебисцит прошёл в условиях "жёсткого давления со стороны Запада и всплеска террористических атак киевского режима". Министр добавил, что благодарен Пекину за то, что китайские власти отправили на голосование, которое прошло успешно, своих наблюдателей.

В связи с этим глава МИД Китая передал от имени своей страны поздравление россиянам в связи с переизбранием Путина на пост российского президента с "рекордным уровнем поддержки". Он подчеркнул, что источники прогресса России — в поддержке народа, отметив, что с Путиным граждан РФ ждёт светлое будущее.

"Будучи дружественным соседом России и всеобъемлющим стратегическим партнёром, мы будем решительно поддерживать стабильное развитие и возрождение России под руководством президента Путина", — заявил Ван И.