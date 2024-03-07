В Китае заявили о новом взаимодействии стран в мире на примере отношений с Россией
Глава МИД КНР Ван И: Россия и Китай явили новый образец отношений крупных стран
Министр иностранных дел Китая Ван И. Обложка © AP / TASS / Andy Wong
Отношения России и Китая являются новым примером взаимодействия крупных стран, и стороны планируют укреплять многостороннее международное сотрудничество. Об этом заявил на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей глава МИД КНР Ван И.
"Китай и Россия, будучи крупнейшими мировыми державами и постоянными членами СБ ООН, создали новую модель отношений между крупными государствами, полностью отличающуюся от времён холодной войны", — сказал министр.
По его словам, Москва и Пекин намерены углублять сотрудничество, защищать систему международных отношений с центральной ролью ООН и обеспечивать региональную и глобальную безопасность и стабильность.
Как ранее писал Life.ru, Россия и Китай углубляют отношения не только в политике и экономике. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, объявляющий 2024-й и 2025-й перекрёстными годами российской и китайской культуры, в рамках чего планируется множество культурных мероприятий. Так, недавно в России с размахом справляли китайский Новый год, а в марте в КНР по-русски отметят Масленицу — с блинами и скоморохами.