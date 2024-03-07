В Китае заявили о новом взаимодействии стран в мире на примере отношений с Россией

Отношения России и Китая являются новым примером взаимодействия крупных стран, и стороны планируют укреплять многостороннее международное сотрудничество. Об этом заявил на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей глава МИД КНР Ван И.

"Китай и Россия, будучи крупнейшими мировыми державами и постоянными членами СБ ООН, создали новую модель отношений между крупными государствами, полностью отличающуюся от времён холодной войны", — сказал министр.