Путин подписал распоряжение о проведении Годов культуры РФ – Китая

Президент РФ Владимир Путин распорядился провести Годы культуры России – Китая в 2024–2025 годах. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

"В целях дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области культуры провести в 2024–2025 годах Годы культуры России – Китая", — сказано в поручении.

Российскому кабмину было поручено назначить состав части организационного комитета, который будет заниматься подготовкой и проведением мероприятия с российской стороны, а также оказывать необходимое содействие в деятельности этого комитета. Распоряжение президента вступило в силу со дня его подписания.