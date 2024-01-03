Путин подписал распоряжение о проведении Годов культуры РФ – Китая
Президент РФ Владимир Путин распорядился провести Годы культуры России – Китая в 2024–2025 годах. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
"В целях дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области культуры провести в 2024–2025 годах Годы культуры России – Китая", — сказано в поручении.
Российскому кабмину было поручено назначить состав части организационного комитета, который будет заниматься подготовкой и проведением мероприятия с российской стороны, а также оказывать необходимое содействие в деятельности этого комитета. Распоряжение президента вступило в силу со дня его подписания.
Ранее сегодня Владимир Путин присвоил двум полкам и бригаде почётные наименования "гвардейские". Речь идёт о 40-м инженерно-сапёрном полку, а также о 10-м полку радиационной, химической и биологической защиты и 55-й отдельной мотострелковой бригаде (горной).
ТАСС / РА / The Kremlin Moscow