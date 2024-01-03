Путин присвоил двум полкам и бригаде почётные наименования "гвардейские"

Глава российского государства также подписал указы о присвоении 10-му полку радиационной, химической и биологической защиты и 55-й отдельной мотострелковой бригаде (горной) почётных наименований "гвардейские". Согласно документам, эти части теперь будут именоваться гвардейскими за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные их личным составом в ходе боевых действий по защите Отечества, а также за защиту государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов.