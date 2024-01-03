Путин присвоил двум полкам и бригаде почётные наименования "гвардейские"
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 40-му инженерно-сапёрному полку почётного наименования "гвардейский". Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.
"Присвоить 40-му инженерно-сапёрному полку почётное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 40-й гвардейский инженерно-сапёрный полк", — указано в документе.
Глава российского государства также подписал указы о присвоении 10-му полку радиационной, химической и биологической защиты и 55-й отдельной мотострелковой бригаде (горной) почётных наименований "гвардейские". Согласно документам, эти части теперь будут именоваться гвардейскими за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные их личным составом в ходе боевых действий по защите Отечества, а также за защиту государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов.
А ранее Лайф рассказывал, что Путин указом присвоил фрегату "Адмирал Макаров" наименование "гвардейский". Согласно документу, новое звание корабль проекта 11356Р заслужил благодаря мужеству и отваге своего экипажа.
ТАСС / РА / The Kremlin Moscow