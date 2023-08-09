Путин учредил новое почётное звание за достижения в сфере "оборонки"
Путин учредил звание "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ"
Президент России Владимир Путин учредил почётное звание "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ". Соответсвующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
"В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю установить почётное звание "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации", — говорится в документе.
Оно будет присваиваться за обеспечение выполнения государственной программы вооружения и гособоронзаказа, выработку и реализацию государственной политики в сфере ОПК, военно-технического обеспечения обороны и безопасности России. Также его обладателями будут становиться за личные заслуги в разработке и создании современных образцов вооружения. Этим же указом Путин поручил кабмину обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией распоряжения. Он вступает в силу со дня подписания.
А ранее президент России Владимир Путин провёл церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля, отметив деятельность выдающихся специалистов в области культуры, космонавтики, образования и ряда других сфер. Глава государства наградил председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, космонавта Петра Дуброва, бойца батальона "Спарта" из Запорожской области Александра Евстифеева и многих других.
LIFE / Павел Баранов