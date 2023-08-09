Путин учредил новое почётное звание за достижения в сфере "оборонки"

Оно будет присваиваться за обеспечение выполнения государственной программы вооружения и гособоронзаказа, выработку и реализацию государственной политики в сфере ОПК, военно-технического обеспечения обороны и безопасности России. Также его обладателями будут становиться за личные заслуги в разработке и создании современных образцов вооружения. Этим же указом Путин поручил кабмину обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией распоряжения. Он вступает в силу со дня подписания.