Путин учредил новый орден
Президент Путин учредил орден Гагарина за заслуги в сфере космоса
Президент России Владимир Путин учредил орден Гагарина, который будут вручать за заслуги в сфере космоса. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Орден Гагарина. Фото © Kremlin
Орденом Гагарина будут награждаться россияне за следующие заслуги:
- Успешное выполнение пилотируемого космического полёта.
- Выдающиеся заслуги в организации и успешной реализации космического полёта.
- За выдающиеся заслуги в реализации государственной политики в области космической деятельности.
- За выдающиеся заслуги в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники, создании и внедрении новых технологий и проведении эффективных научных исследований.
- За большие заслуги в подготовке научных и инженерно-технических кадров.
Кроме того, орденом Гагарина могут быть награждены иностранцы за эффективное участие в международном сотрудничестве с Россией, а также коллективы организаций за высокие достижения в развитии отечественной космонавтики, в реализации госполитики в области космической деятельности, в обеспечении обороны и безопасности РФ в космическом пространстве.
Ранее президент учредил медаль "За храбрость". Она будет вручаться как россиянам, так и иностранным гражданам и лицам без гражданства.
ТАСС / Пресс-служба губернатора Ставропольского края / Татьяна Барыбина