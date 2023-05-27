Путин учредил новый орден

Президент России Владимир Путин учредил орден Гагарина, который будут вручать за заслуги в сфере космоса. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, орденом Гагарина могут быть награждены иностранцы за эффективное участие в международном сотрудничестве с Россией, а также коллективы организаций за высокие достижения в развитии отечественной космонавтики, в реализации госполитики в области космической деятельности, в обеспечении обороны и безопасности РФ в космическом пространстве.