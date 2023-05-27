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27 мая, 14:23

Путин учредил новый орден

Президент Путин учредил орден Гагарина за заслуги в сфере космоса

Президент России Владимир Путин учредил орден Гагарина, который будут вручать за заслуги в сфере космоса. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Орден Гагарина. Фото © Kremlin

Орден Гагарина. Фото © Kremlin

Орденом Гагарина будут награждаться россияне за следующие заслуги:

  • Успешное выполнение пилотируемого космического полёта.
  • Выдающиеся заслуги в организации и успешной реализации космического полёта.
  • За выдающиеся заслуги в реализации государственной политики в области космической деятельности.
  • За выдающиеся заслуги в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники, создании и внедрении новых технологий и проведении эффективных научных исследований.
  • За большие заслуги в подготовке научных и инженерно-технических кадров.

Кроме того, орденом Гагарина могут быть награждены иностранцы за эффективное участие в международном сотрудничестве с Россией, а также коллективы организаций за высокие достижения в развитии отечественной космонавтики, в реализации госполитики в области космической деятельности, в обеспечении обороны и безопасности РФ в космическом пространстве.

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Ранее президент учредил медаль "За храбрость". Она будет вручаться как россиянам, так и иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба губернатора Ставропольского края / Татьяна Барыбина

Никита Никонов
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