ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 марта 2023, 13:47
3420

Путин учредил медаль "За храбрость"

Президент России Владимир Путин учредил новую государственную награду. Медаль "За храбрость" двух степеней будет вручаться как россиянам, так и иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Новая медаль "За храбрость" 1-й и 2-й степени. Фото © publication.pravo.gov.ru

Новая медаль "За храбрость" 1-й и 2-й степени. Фото © publication.pravo.gov.ru

"Медалью "За храбрость" награждаются граждане Российской Федерации за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности", — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

В перечне российских медалей новая награда будет третьей — после медали ордена "За заслуги перед Отечеством" и медали "За отвагу".

Десятилетнему мальчику-герою из Брянской области вручили медаль "За доблесть и отвагу"
Десятилетнему мальчику-герою из Брянской области вручили медаль "За доблесть и отвагу"

А ранее президент учредил медаль "За развитие Сибири и Дальнего Востока".

BannerImage

kremlin.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar