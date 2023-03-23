Путин учредил медаль "За храбрость"

Президент России Владимир Путин учредил новую государственную награду. Медаль "За храбрость" двух степеней будет вручаться как россиянам, так и иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Новая медаль "За храбрость" 1-й и 2-й степени. Фото © publication.pravo.gov.ru

"Медалью "За храбрость" награждаются граждане Российской Федерации за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности", — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.