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23 марта, 13:47

Путин учредил медаль "За храбрость"

Президент России Владимир Путин учредил новую государственную награду. Медаль "За храбрость" двух степеней будет вручаться как россиянам, так и иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Новая медаль "За храбрость" 1 и 2 степеней. Фото © publication.pravo.gov.ru

Новая медаль "За храбрость" 1 и 2 степеней. Фото © publication.pravo.gov.ru

"Медалью "За храбрость" награждаются граждане Российской Федерации за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности", — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

В перечне российских медалей новая награда будет третьей — после медали ордена "За заслуги перед Отечеством" и медали "За отвагу".

Десятилетнему мальчику-герою из Брянской области вручили медаль "За доблесть и отвагу"

Десятилетнему мальчику-герою из Брянской области вручили медаль "За доблесть и отвагу"

А ранее президент учредили медаль "За развитие Сибири и Дальнего Востока".

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kremlin.ru

Александра Вишнякова
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