Десятилетнему мальчику-герою из Брянской области вручили медаль "За доблесть и отвагу"

Десятилетнему мальчику-герою Фёдору из Брянской области, который спас первоклассниц во время атаки диверсантов на сёла, вручили медаль "За доблесть и отвагу". Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз, подчеркнув, что в новое время рождаются настоящие герои, готовые проявлять самоотверженность в опасных для жизни условиях, а также принимать мужественные решения.