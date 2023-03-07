Десятилетнему мальчику-герою из Брянской области вручили медаль "За доблесть и отвагу"
Мальчику-герою из Брянской области вручают медаль "За доблесть и отвагу". Обложка © Telegram / AV БогомаZ
Десятилетнему мальчику-герою Фёдору из Брянской области, который спас первоклассниц во время атаки диверсантов на сёла, вручили медаль "За доблесть и отвагу". Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз, подчеркнув, что в новое время рождаются настоящие герои, готовые проявлять самоотверженность в опасных для жизни условиях, а также принимать мужественные решения.
Мальчику-герою из Брянской области вручают медаль "За доблесть и отвагу". Фото © Telegram / AV БогомаZ
"Не каждый взрослый смог бы повести себя в такой ситуации, как повёл Федя. Особенно важно, что 10-летнему Фёдору ведомственную медаль Следственного комитета Российской Федерации "Доблесть и отвага" вручил Герой России, руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета Российской Федерации, генерал-майор юстиции Сергей Васильевич Петров", — написал он.
Богомаз пожелал юному герою скорейшего выздоровления и оставаться таким же сильным и решительным.
Лайф напоминает, что утром 2 марта с Украины в Брянскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. Её участники напали на автомобиль с детьми. Был убит водитель и ранен ребёнок. Несмотря на ранение, десятилетний мальчик спас двух первоклассниц, он вывел их в безопасное место. В результате нападения диверсантов погибло двое мужчин. Богомаз пообещал купить новый дом для многодетной семьи Фёдора. А на телевышке Брянска появилось послание мальчику-герою. Наградить юного героя поручил глава СК Бастрыкин.