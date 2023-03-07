Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 марта, 16:05

Десятилетнему мальчику-герою из Брянской области вручили медаль "За доблесть и отвагу"

<p>Мальчику-герою из Брянской области вручают медаль "За доблесть и отвагу". Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/avbogomaz/2063" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AV БогомаZ</a></p>

Мальчику-герою из Брянской области вручают медаль "За доблесть и отвагу". Обложка © Telegram / AV БогомаZ

Десятилетнему мальчику-герою Фёдору из Брянской области, который спас первоклассниц во время атаки диверсантов на сёла, вручили медаль "За доблесть и отвагу". Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз, подчеркнув, что в новое время рождаются настоящие герои, готовые проявлять самоотверженность в опасных для жизни условиях, а также принимать мужественные решения.

Мальчику-герою из Брянской области вручают медаль "За доблесть и отвагу". Фото © Telegram / AV БогомаZ

Мальчику-герою из Брянской области вручают медаль "За доблесть и отвагу". Фото © Telegram / AV БогомаZ

"Не каждый взрослый смог бы повести себя в такой ситуации, как повёл Федя. Особенно важно, что 10-летнему Фёдору ведомственную медаль Следственного комитета Российской Федерации "Доблесть и отвага" вручил Герой России, руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета Российской Федерации, генерал-майор юстиции Сергей Васильевич Петров", — написал он.

Богомаз пожелал юному герою скорейшего выздоровления и оставаться таким же сильным и решительным.

Песков — о теракте в Брянской области: Важно, из чьих рук выпущена пуля, а не её происхождение

Песков — о теракте в Брянской области: Важно, из чьих рук выпущена пуля, а не её происхождение

Лайф напоминает, что утром 2 марта с Украины в Брянскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. Её участники напали на автомобиль с детьми. Был убит водитель и ранен ребёнок. Несмотря на ранение, десятилетний мальчик спас двух первоклассниц, он вывел их в безопасное место. В результате нападения диверсантов погибло двое мужчин. Богомаз пообещал купить новый дом для многодетной семьи Фёдора. А на телевышке Брянска появилось послание мальчику-герою. Наградить юного героя поручил глава СК Бастрыкин.

Никита Осипов
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров