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1 декабря, 20:32

Фрегату "Адмирал Макаров" по указу Путина присвоено наименование "гвардейский"

Российский лидер Владимир Путин присвоил фрегату Черноморского флота "Адмирал Макаров" почётное наименование "гвардейский". Соответствующий указ глава государства подписал 1 декабря, он вступил в силу с этого же дня.

Документ размещён на портале правовой информации. В нём говорится, что новое звание корабль проекта 11356Р заслужил благодаря мужеству и отваге своего экипажа.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом корабля в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, постановляю: присвоить фрегату "Адмирал Макаров" почётное наименование "гвардейский", — гласит решение Путина.

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Путин высказался о главных приоритетах России

Также глава государства подписал указ об увеличении предельной численности военнослужащих в ВС РФ. После доукомплектования службу в войсках будут нести 1 миллион 320 тысяч солдат, рассказывал Лайф.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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