Путин высказался о главных приоритетах России

Развитие медицины является одним из приоритетов российского государства. Об этом сказано в обращении президента РФ Владимира Путина к участникам конгресса "Национальное здравоохранение".

"Конечно, нерешённых вопросов хватает, но в рамках Национального проекта "Здравоохранение" есть результат. Например, построена инфраструктура, подготовлены специалисты для оказания помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, это позволяет спасать пациентов с инсультами в течение так называемого "золотого окна", когда лечение наиболее действенно и позволяет избежать тяжёлых последствий", — рассказал российский лидер.

Он заметил, что с помощью системы амбулаторной онкологической помощи многим больным в регионах страны могут оказать необходимую медицинскую помощь прямо на местах. Президент напомнил, что за последние несколько лет в РФ были открыты почти две тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, десятки больниц и хирургических корпусов, оснащённых по всем требованиям современной медицины, для которых было закуплено самое современное оборудование, а для врачей в поликлиниках приобрели 14 тысяч автомобилей. Однако отечественную медицину по-прежнему ждут новые вызовы, подчеркнул президент.

"В их числе укрепление медицинской науки, внедрение цифровых технологий, новых эффективных методик лечения опасных болезней, и, конечно, обеспечение инфекционной безопасности", — указал Путин.

Он поручил уделить самое пристальное внимание решению проблем с кадрами, а также повышению уровня и качества образования будущих медицинских специалистов. А ещё Путин выразил особую благодарность врачам, фельдшерам, медсёстрам и медбратьям, которые рискуют своей жизнью, спасая бойцов в зоне СВО.