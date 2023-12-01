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1 декабря, 10:19

Путин высказался о главных приоритетах России

Путин: Развитие медицины является одним из главных приоритетов России

<p>Президент РФ Владимир Путин. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Развитие медицины является одним из приоритетов российского государства. Об этом сказано в обращении президента РФ Владимира Путина к участникам конгресса "Национальное здравоохранение".

"Конечно, нерешённых вопросов хватает, но в рамках Национального проекта "Здравоохранение" есть результат. Например, построена инфраструктура, подготовлены специалисты для оказания помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, это позволяет спасать пациентов с инсультами в течение так называемого "золотого окна", когда лечение наиболее действенно и позволяет избежать тяжёлых последствий", рассказал российский лидер.

Он заметил, что с помощью системы амбулаторной онкологической помощи многим больным в регионах страны могут оказать необходимую медицинскую помощь прямо на местах. Президент напомнил, что за последние несколько лет в РФ были открыты почти две тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, десятки больниц и хирургических корпусов, оснащённых по всем требованиям современной медицины, для которых было закуплено самое современное оборудование, а для врачей в поликлиниках приобрели 14 тысяч автомобилей. Однако отечественную медицину по-прежнему ждут новые вызовы, подчеркнул президент.

"В их числе укрепление медицинской науки, внедрение цифровых технологий, новых эффективных методик лечения опасных болезней, и, конечно, обеспечение инфекционной безопасности", указал Путин.

Он поручил уделить самое пристальное внимание решению проблем с кадрами, а также повышению уровня и качества образования будущих медицинских специалистов. А ещё Путин выразил особую благодарность врачам, фельдшерам, медсёстрам и медбратьям, которые рискуют своей жизнью, спасая бойцов в зоне СВО.

Стартовал сбор вопросов для прямой линии с Владимиром Путиным

Стартовал сбор вопросов для прямой линии с Владимиром Путиным

Ранее Путин сообщил, что средняя продолжительность жизни в РФ по итогам года составит около 74 лет. Он отметил, что установить рекорд ожидаемой продолжительности жизни в этом году удалось благодаря слаженной и ответственной работе правительства, Минздрава, региональных властей, врачей и каждого медработника в отдельности.

Юрий Лысенко
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