Путин: Средняя продолжительность жизни в РФ по итогам года составит около 74 лет
Средняя продолжительность жизни россиян по итогам 2023 года составит 74 года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что благодаря слаженной и ответственной работе Правительства, Минздрава, региональных властей и врачей удалось достичь достойных результатов, в частности, установить рекорд ожидаемой продолжительности жизни в этом году.
"По итогам года она составит около 74 лет", — сказал российский лидер, обращаясь по видео к участникам II конгресса "Национальное здравоохранение".
Ещё в конце лета президент России Владимир Путин сообщал, что ожидаемая продолжительность жизни в нашей стране в этом году превысила 73 года. По словам главы государства, она вышла на уровень, который был ещё до пандемии коронавируса. В октябре глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подтвердил информацию, отметив, что отечественная система здравоохранения постоянно обновляется.
ТАСС / Кирилл Кухмарь