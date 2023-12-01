Путин: Средняя продолжительность жизни в РФ по итогам года составит около 74 лет

Средняя продолжительность жизни россиян по итогам 2023 года составит 74 года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что благодаря слаженной и ответственной работе Правительства, Минздрава, региональных властей и врачей удалось достичь достойных результатов, в частности, установить рекорд ожидаемой продолжительности жизни в этом году.