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1 декабря, 08:03

Путин: Средняя продолжительность жизни в РФ по итогам года составит около 74 лет

Средняя продолжительность жизни россиян по итогам 2023 года составит 74 года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что благодаря слаженной и ответственной работе Правительства, Минздрава, региональных властей и врачей удалось достичь достойных результатов, в частности, установить рекорд ожидаемой продолжительности жизни в этом году.

"По итогам года она составит около 74 лет", — сказал российский лидер, обращаясь по видео к участникам II конгресса "Национальное здравоохранение".

Назван орган, от которого зависит продолжительность жизни человека. И это не сердце

Назван орган, от которого зависит продолжительность жизни человека. И это не сердце

Ещё в конце лета президент России Владимир Путин сообщал, что ожидаемая продолжительность жизни в нашей стране в этом году превысила 73 года. По словам главы государства, она вышла на уровень, который был ещё до пандемии коронавируса. В октябре глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подтвердил информацию, отметив, что отечественная система здравоохранения постоянно обновляется.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Николь Вербер
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