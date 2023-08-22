Путин: Ожидаемая продолжительность жизни в России превысила 73 года

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила 73 года, то есть вышла на уровень, который был до пандемии коронавируса. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Она (ожидаемая продолжительность жизни. — Прим. ред.) у нас "присела", как мы знаем, в период пандемии и сейчас опять вернулась к допандемийному уровню", — отметил глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.