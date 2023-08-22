Путин: Ожидаемая продолжительность жизни в России превысила 73 года
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила 73 года, то есть вышла на уровень, который был до пандемии коронавируса. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Она (ожидаемая продолжительность жизни. — Прим. ред.) у нас "присела", как мы знаем, в период пандемии и сейчас опять вернулась к допандемийному уровню", — отметил глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ожидаемая продолжительность жизни в России выросла до 73,3 года. А смертность в 2022 году сократилась на 22%.
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