В России выросла ожидаемая продолжительность жизни

В России ожидаемая продолжительность жизни по итогам прошлого года увеличилась до 72,8 года, а за первый квартал 2023-го — до 73,31 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на расширенном заседании коллегии Минздрава РФ.

"Достаточно высокими темпами увеличилась ожидаемая продолжительность жизни, которая по итогам 2022 года составила 72,8 года. Эта тенденция продолжается. Сейчас уже за первый квартал этот показатель составил 73,31 года", — сказала Голикова.

При этом она отметила, что смертность в 2022 году сократилась на 22%. В первые два месяца текущего года, в частности, отслеживается тенденция к снижению данного показателя. Вместе с тем Голикова добавила, что, несмотря на изменения в лучшую сторону, необходимо активнее работать по всем направлениям оказания медпомощи согражданам.