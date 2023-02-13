Комитет Госдумы одобрил законопроект о пенсионном обеспечении в новых регионах РФ

Комитет Государственной думы по соцполитике на заседании рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект об особенностях назначения пенсий в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

"С 1 марта 2023 года пенсионное обеспечение граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации", — говорится в документе.

Так, жители новых регионов России могут обратиться с заявлением о перерасчёте пенсии. Согласно сопроводительным материалам законопроекта, стаж и среднемесячная зарплата за периоды работы на Украине, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будут подтверждаться документами, выдаваемыми начальством или соответствующими государственными (муниципальными) органами.