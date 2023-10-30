Назван орган, от которого зависит продолжительность жизни человека. И это не сердце

Главный орган, который определяет продолжительность и качество жизни человека, — печень. Об этом "Газете.ru" заявил заведующий отделом лекарственного лечения НМИЦ онкологии имени Блохина, президент Междисциплинарного общества специалистов по опухолям печени Валерий Бредер. Медик раскрыл, что даже такая важная часть организма, как сердце, не выполняет настолько важных функций.

"Это критический орган, который, к сожалению, заменить нечем. Это уникальная фабрика, на которую возложено огромное количество функций в организме. И поломка каждой из этих функций может стать роковой для жизни. Сердце — это простой насос. У него нет сложных функций, в отличие от печени", — отметил Бредер.

По словам врача, печень синтезирует большое количество биологически активных веществ, гормонов и ферментов. Например, альбумин, который переносит полезные и вредные вещества в организме.

Ещё одна важная функция печени — детоксикационная, благодаря которой организм выводит вредоносные токсины. Онколог отметил, что печень отвечает за синтез желчи и энергетический запас организма.