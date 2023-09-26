Врач назвала ошибки, которые могут навредить при патологии печени

Чтобы поддерживать здоровье печени необходимо добавлять в рацион овощи, мясо, молочные продукты, а также соблюдать водный баланс. Об этом рассказала ведущий медицинский эксперт ИНВИТРО Виолетта Бурдакова в беседе с RuNews24.ru.

Бурдакова подчеркнула, что важно соблюдать правила лечебной диеты. По словам медика, нужно есть до 4-5 раз в день небольшими порциями. Она объяснила, что при патологии печени могут навредить и голод, и переедание. Готовить еду лучше на на пару или в духовке без добавления масла. Также не стоит пропускать приёмы пищи и голодать. Есть лучше блюда комнатной температуры.