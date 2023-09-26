Врач назвала ошибки, которые могут навредить при патологии печени
Врач Бурдакова: При патологии печени могут навредить и голод, и переедание
Чтобы поддерживать здоровье печени необходимо добавлять в рацион овощи, мясо, молочные продукты, а также соблюдать водный баланс. Об этом рассказала ведущий медицинский эксперт ИНВИТРО Виолетта Бурдакова в беседе с RuNews24.ru.
Врач порекомендовала употреблять меньше фастфуда, газировок, консерв и алкоголя. Особенно воздержаться от этих продуктов следует людям с уже имеющимися хроническими заболеваниями.
"При наличии патологии печени врач, помимо лечения, назначает лечебную диету – стол № 5, которой необходимо придерживаться длительное время", — добавила специалист.
Бурдакова подчеркнула, что важно соблюдать правила лечебной диеты. По словам медика, нужно есть до 4-5 раз в день небольшими порциями. Она объяснила, что при патологии печени могут навредить и голод, и переедание. Готовить еду лучше на на пару или в духовке без добавления масла. Также не стоит пропускать приёмы пищи и голодать. Есть лучше блюда комнатной температуры.
Ранее Бурдакова составила список "природных" стимуляторов мужской потенции. В топ вошли орехи рыба и другие продукты. Она подчеркнула, что правильно скорректированное меню способно укрепить здоровье мужчин.
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