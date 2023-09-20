Нутрициолог опровергла миф о гниении еды в кишечнике

Съеденная перед сном пища не гниёт в желудочно-кишечном тракте, потому что пищеварительные процессы ночью не останавливаются, а только замедляются. Об этом рассказала нутрициолог Вероника Гусакова NEWS.ru .

Вместе с тем она объяснила, что последний приём пищи должен быть самым лёгким. Дело не в гниении, а в том, что к концу дня наш метаболизм замедляется из-за циркадных ритмов. Гусакова порекомендовала на ужин белковые продукты с овощами. Особенно это важно при желании похудеть, поскольку белки помогут поддерживать постоянный аминокислотный состав в крови.