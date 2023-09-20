Нутрициолог опровергла миф о гниении еды в кишечнике
Нутрициолог Гусакова: Съеденная перед сном еда не гниёт в желудке
Съеденная перед сном пища не гниёт в желудочно-кишечном тракте, потому что пищеварительные процессы ночью не останавливаются, а только замедляются. Об этом рассказала нутрициолог Вероника Гусакова NEWS.ru.
"Есть версия, что пища, съеденная перед сном, не переваривается и гниёт в желудке. Это миф. Процессы пищеварения ночью не приостанавливаются, а замедляются. Желудочный сок и пищеварительные ферменты продолжают вырабатываться. Более того, гниение продуктов в нашем кишечнике невозможно, данные состояния привели бы к тяжёлым патологическим состояниям, таким как сепсис", — уточнила Гусакова.
Вместе с тем она объяснила, что последний приём пищи должен быть самым лёгким. Дело не в гниении, а в том, что к концу дня наш метаболизм замедляется из-за циркадных ритмов. Гусакова порекомендовала на ужин белковые продукты с овощами. Особенно это важно при желании похудеть, поскольку белки помогут поддерживать постоянный аминокислотный состав в крови.
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