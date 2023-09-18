Целебный бульон не спасёт: Врач развеяла миф о пользе супов при заболеваниях ЖКТ

Поедание супов не спасает от появления гастрита и язвы. Об этом заявила в беседе с NEWS.ru гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. По её словам, иногда супы, наоборот, вызывают некоторые болезни ЖКТ.

"Супы могут быть полезны для ЖКТ только в том случае, если сохраняется баланс рациона по содержанию белков, жиров, углеводов и микроэлементов без ущерба для аппетита. При этом она считает, что, если включение в рацион супов вызывает дискомфорт, тяжесть или неприятные симптомы, от этого варианта обеда можно отказаться в пользу второго блюда, рационально сочетающего в себе все полезные компоненты пищи", — рассказала врач.