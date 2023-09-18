Целебный бульон не спасёт: Врач развеяла миф о пользе супов при заболеваниях ЖКТ
Гастроэнтеролог Тимощенко: Супы не спасут от гастрита и язвы
Поедание супов не спасает от появления гастрита и язвы. Об этом заявила в беседе с NEWS.ru гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. По её словам, иногда супы, наоборот, вызывают некоторые болезни ЖКТ.
Как рассказала Тимощенко, старшее поколение часто считает, что отказ от супа и гастрит связаны. Но врач убедила, что в этом нет причинно-следственных связей. Кроме того, некоторые болезни ЖКТ, наоборот, не предполагают употребление супов, так как это блюдо может провоцировать появление тяжести или боли в животе за счёт своего объёма, заявила Тимощенко.
"Супы могут быть полезны для ЖКТ только в том случае, если сохраняется баланс рациона по содержанию белков, жиров, углеводов и микроэлементов без ущерба для аппетита. При этом она считает, что, если включение в рацион супов вызывает дискомфорт, тяжесть или неприятные симптомы, от этого варианта обеда можно отказаться в пользу второго блюда, рационально сочетающего в себе все полезные компоненты пищи", — рассказала врач.
Ранее врач Рогова раскрыла, как можно похудеть при помощи супа и воды. Горячий суп также помогает вырабатываться холецистокинину, и человек сможет насытиться меньшим количеством еды и не переесть, уточнила специалист. А стакан тёплой воды перед едой создаст объём в желудке и активизирует выработку гормона насыщения — холецистокинина.
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