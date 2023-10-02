Названы 3 распространённые привычки, буквально убивающие вашу печень

Самолечение препаратами, приём алкоголя в любом количестве и жирная пища усугубляют состояние печени, рассказала "Москве 24" врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Наличие большого количества жирной, жареной пищи, неправильное питание в целом повышают нагрузку и могут приводить к заболеваниям печени, избыточному весу, проблемам с органами желудочно-кишечного тракта", — отметила эксперт.

Ещё один фактор, который убивает печень, — бесконтрольный приём лекарств. По словам Романенко, вредить могут анальгетики и антибактериальные препараты. Поэтому важно не заниматься самолечением и принимать медикаменты только по назначению врача.

Для печени также губительны спиртные напитки, даже в ограниченном объёме. Употребление алкоголя может вызывать воспаление печени и алкогольный гепатит, заключила специалист.