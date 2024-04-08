Китай хладнокровно поставил на место американского министра после слов о России
МИД Китая после слов Йеллен призвал не очернять нормальные отношения КНР и РФ
Китай всегда контролировал экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законом, и соответствующие страны не должны очернять нормальные государственные отношения между КНР и Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД республики Мао Нин, комментируя слова министра финансов США Джанет Йеллен о последствиях для китайских компаний за "помощь" РФ.
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"Китай всегда контролировал экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законом и нормативными актами. Соответствующие страны не должны очернять нормальные государственные отношения между Китаем и Россией и осуществлять на них нападки”, — ответили американскому министру в МИД КНР.
Мао Нин также прокомментировала слова Йеллен о том, что американские санкции грозят банкам, содействующим крупным транзакциям по направлению товаров военного или двойного назначения для оборонно-промышленной базы России. По словам представителя китайского министерства, нормальное сотрудничество между двумя странами в различных областях не должно быть ограничено или нарушено.
Ранее вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн во время встречи с Йеллен высказал "серьёзную озабоченность" ужесточением санкций США против Китая. Лифэн дал понять собеседнице, что Пекин крайне недоволен санкционной политикой Вашингтона в экономической сфере. При этом обе стороны оценили разговор как откровенный и конструктивный.
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