Китай "серьёзно озабочен" постоянным ужесточением санкций США

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн высказал "серьёзную озабоченность" ужесточением санкций США против Китая во время встречи с американским министром финансов Джанет Йеллен в Гуанчжоу. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Лифэн дал понять министру США, что Пекин крайне недоволен санкционной политикой Вашингтона в экономической сфере. При этом обе стороны оценили разговор как откровенный и конструктивный. В частности, политики затронули в беседе и вопросы мировой экономики в целом, а также договорились о двусторонних контактах по темам финансовой стабильности и общей борьбы с отмыванием денег.