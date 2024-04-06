Китай "серьёзно озабочен" постоянным ужесточением санкций США
Вице-премьер Госсовета КНР Лифэн выразил озабоченность санкциями США
Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн и глава Минфина США Джанет Йеллен. Обложка © AP/TASS
Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн высказал "серьёзную озабоченность" ужесточением санкций США против Китая во время встречи с американским министром финансов Джанет Йеллен в Гуанчжоу. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Лифэн дал понять министру США, что Пекин крайне недоволен санкционной политикой Вашингтона в экономической сфере. При этом обе стороны оценили разговор как откровенный и конструктивный. В частности, политики затронули в беседе и вопросы мировой экономики в целом, а также договорились о двусторонних контактах по темам финансовой стабильности и общей борьбы с отмыванием денег.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом заявил, что тайваньский вопрос является главной красной чертой в американо-китайских отношениях, которую нельзя переступать.