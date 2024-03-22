В Китае назвали восстановление мира на Украине неотложной задачей

Восстановление мира на Украине является первоочерёдной и неотложной задачей. Такое заявление сделал специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на пресс-конференции, которая была посвящена урегулированию украинского кризиса.

"Мы считаем, что наиболее актуальной задачей сегодня является достижение мира. Чем раньше начнутся мирные переговоры, тем меньше будут потери", — подчеркнул Ли Хуэй.

По словам дипломата, Пекин призывает организовать мирную конференцию, которую в равной степени будут признавать Москва и Киев. Спецпредставитель добавил, что все стороны настаивают на собственных позициях, но согласны в том, что "переговоры, а не оружие, в конечном счёте положат конец этой войне".