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22 марта, 10:36

В Китае назвали восстановление мира на Украине неотложной задачей

Спецпредставитель КНР Ли Хуэй: Мир на Украине является первоочередной задачей

Восстановление мира на Украине является первоочерёдной и неотложной задачей. Такое заявление сделал специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на пресс-конференции, которая была посвящена урегулированию украинского кризиса.

"Мы считаем, что наиболее актуальной задачей сегодня является достижение мира. Чем раньше начнутся мирные переговоры, тем меньше будут потери", — подчеркнул Ли Хуэй.

По словам дипломата, Пекин призывает организовать мирную конференцию, которую в равной степени будут признавать Москва и Киев. Спецпредставитель добавил, что все стороны настаивают на собственных позициях, но согласны в том, что "переговоры, а не оружие, в конечном счёте положат конец этой войне".

Секретарь СНБО Украины нецензурно исковеркал имя спецпредставителя Китая Ли Хуэя
Секретарь СНБО Украины нецензурно исковеркал имя спецпредставителя Китая Ли Хуэя

Ранее стало известно, что Швейцария планирует пригласить Россию на мирную конференцию по Украине. Цель этого мероприятия состоит в том, чтобы "открыть процесс поиска мира на высоком уровне". При этом в Берне считают маловероятным, что РФ будет присутствовать на конференции, но добавили, что всё же будет приглашена. В МИД России подчеркнули, что Москва не станет принимать участие в меропрятии. По словам представителя дипломатического ведомства Марии Захаровой, Берн уже утратил нейтральный статус из-за своей проукраинской позиции, постоянного поддерживания антироссийских резолюций, присоединения к санкциям против России. На участии РФ в саммите, по данным журналистов, настаивают Швейцария и Китай.

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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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