В Китае назвали восстановление мира на Украине неотложной задачей
Спецпредставитель КНР Ли Хуэй: Мир на Украине является первоочередной задачей
Восстановление мира на Украине является первоочерёдной и неотложной задачей. Такое заявление сделал специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на пресс-конференции, которая была посвящена урегулированию украинского кризиса.
"Мы считаем, что наиболее актуальной задачей сегодня является достижение мира. Чем раньше начнутся мирные переговоры, тем меньше будут потери", — подчеркнул Ли Хуэй.
По словам дипломата, Пекин призывает организовать мирную конференцию, которую в равной степени будут признавать Москва и Киев. Спецпредставитель добавил, что все стороны настаивают на собственных позициях, но согласны в том, что "переговоры, а не оружие, в конечном счёте положат конец этой войне".
Ранее стало известно, что Швейцария планирует пригласить Россию на мирную конференцию по Украине. Цель этого мероприятия состоит в том, чтобы "открыть процесс поиска мира на высоком уровне". При этом в Берне считают маловероятным, что РФ будет присутствовать на конференции, но добавили, что всё же будет приглашена. В МИД России подчеркнули, что Москва не станет принимать участие в меропрятии. По словам представителя дипломатического ведомства Марии Захаровой, Берн уже утратил нейтральный статус из-за своей проукраинской позиции, постоянного поддерживания антироссийских резолюций, присоединения к санкциям против России. На участии РФ в саммите, по данным журналистов, настаивают Швейцария и Китай.
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