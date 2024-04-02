Си Цзиньпин раскрыл Байдену "красную линию" в отношениях Китая и США

Тайваньский вопрос является главной красной чертой в американо-китайских отношениях, которую нельзя переступать. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом.

"Тайваньский вопрос — это первая красная черта в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать. Что касается сепаратисткой деятельности сил за независимость Тайваня, а также потворства ей и поддержки её извне, мы не будем просто мириться с этим", — передаёт Центральное телевидение Китая (CCTV) слова политика.

Китайский лидер выразил надежду, что слова Байдена о том, что США не поддерживают независимость Тайваня, будут претворены в жизнь.

Главы государств провели телефонный разговор сегодня вечером. В ходе беседы Си Цзиньпин, в частности, заявил, что КНР и США должны укреплять координацию, предупредил, что Китай не оставит без ответа попытки лишить его развития, а также отметил, что санкционное давление Вашингтона на Пекин создаёт риски для отношений двух стран. Байден же выразил обеспокоенность по поводу "поддержки КНР российского ВПК" и подчеркнул, что США примут меры по недопущению использования своих технологий для подрыва нацбезопасности. Кроме того, стороны обменялись мнениями о ситуации на Украине и Корейском полуострове, обсудили контакты между военными, риски вокруг использования искусственного интеллекта (ИИ), тему климата, а также поддержали расширение двусторонних каналов связи через переговоры на высоком и рабочем уровнях. В Белом доме назвали беседу откровенной и конструктивной.

После разговора американская чиновница высокого ранга сообщила, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие недели посетит Китай с визитом.