Регион

Уведомления отключены

17 февраля, 05:21

Ван И указал Блинкену на неправомерность санкций и отчитал за поддержку Тайваня

Глава МИД КНР Ван И потребовал от Блинкена соблюдать принцип "одного Китая"

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел КНР Ван И. Обложка © mfa.gov.cn

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел КНР Ван И. Обложка © mfa.gov.cn

Если США выступают за стабильность в Тайваньском проливе, они должны соблюдать принцип "одного Китая". Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей 16–18 февраля.

"В мире существует только один Китай, а Тайвань является частью территории Китая", — процитировало ведомство слова министра на сайте.

Также Ван И потребовал от Вашингтона отмены введённых против Пекина санкций. По его словам, США должны объективно смотреть на КНР, "проводить позитивную и прагматичную политику", а отношения двух держав нужно строить на принципах взаимного уважения.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства призвал Соединённые Штаты прекратить беспричинные обыски и преследование китайских граждан, а вместо этого способствовать укреплению взаимопонимания народов двух стран.

Трамп восхитился Путиным и Си Цзиньпином
Трамп восхитился Путиным и Си Цзиньпином

А ранее в Китае призвали Запад прекратить "подливать масла в огонь" на Украине. По словам постпреда КНР в ООН Чжан Цзюня, это подрывает дипломатические усилия мирового сообщества.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • США
  • Энтони Блинкен
  • Ван И
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров