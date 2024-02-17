Ван И указал Блинкену на неправомерность санкций и отчитал за поддержку Тайваня

Если США выступают за стабильность в Тайваньском проливе, они должны соблюдать принцип "одного Китая". Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей 16–18 февраля.

"В мире существует только один Китай, а Тайвань является частью территории Китая", — процитировало ведомство слова министра на сайте.

Также Ван И потребовал от Вашингтона отмены введённых против Пекина санкций. По его словам, США должны объективно смотреть на КНР, "проводить позитивную и прагматичную политику", а отношения двух держав нужно строить на принципах взаимного уважения.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства призвал Соединённые Штаты прекратить беспричинные обыски и преследование китайских граждан, а вместо этого способствовать укреплению взаимопонимания народов двух стран.