В Кремле объяснили, скажется ли давление США и ЕС на Китай на развитии отношений Москвы и Пекина
Песков: Давление Запада на КНР не станет преградой для торговли РФ с Пекином
Давление США и Евросоюза (ЕС) на Китай не может стать преградой для дальнейшего развития торгово-экономических отношений Москвы и Пекина. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что некоторые китайские банки якобы перестали принимать платежи из РФ в юанях из-за страха вторичных санкций со стороны Вашингтона.
"Продолжается беспрецедентное давление США и ЕС на КНР, в том числе и в контексте взаимоотношений с нами. Это, разумеется, создаёт определённые проблемы, но не может стать преградой для дальнейшего развития наших торгово-экономических отношений", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Вместе с тем Песков подчеркнул, что благодаря высочайшему уровню взаимоотношений Россия и Китай имеют потенциал для того, чтобы преодолевать все возникшие затруднения.
Ранее СМИ сообщали, что часть китайских банков перестали принимать платежи из РФ в юанях. Речь идёт о Ping An Bank и Bank of Ningbo, которые занимают 13-е и 15-е место по капитализации соответственно. Ввели такие же ограничения DBS Bank, Great Wall West China Bank, China Zheshang Bank и ряд организаций с участием международного капитала.
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