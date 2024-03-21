В Кремле объяснили, скажется ли давление США и ЕС на Китай на развитии отношений Москвы и Пекина

Давление США и Евросоюза (ЕС) на Китай не может стать преградой для дальнейшего развития торгово-экономических отношений Москвы и Пекина. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что некоторые китайские банки якобы перестали принимать платежи из РФ в юанях из-за страха вторичных санкций со стороны Вашингтона.

"Продолжается беспрецедентное давление США и ЕС на КНР, в том числе и в контексте взаимоотношений с нами. Это, разумеется, создаёт определённые проблемы, но не может стать преградой для дальнейшего развития наших торгово-экономических отношений", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что благодаря высочайшему уровню взаимоотношений Россия и Китай имеют потенциал для того, чтобы преодолевать все возникшие затруднения.