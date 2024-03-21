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21 марта, 01:24

В Китае некоторые банки перестали принимать платежи в юанях из России

"Известия": В некоторых банках в Китае перестали принимать платежи в юанях из РФ

Некоторые китайские банки перестали принимать платежи из России в юанях. Как передаёт газета "Известия" со ссылкой на представляющие бизнес и платёжный рынок источники, в частности, речь идёт о Ping An Bank и Bank of Ningbo, которые занимают 13-е и 15-е место по капитализации соответственно.

Генеральный директор АО "Первая Группа" Алексей Порошин рассказал журналистам, что в ряд принявших подобные меры организаций также вошли DBS Bank, Great Wall West China Bank, China Zheshang Bank и ещё несколько банков с участием международного капитала. Помимо того, собеседник издания подчеркнул, что проблема стала актуальной в последние пару месяцев.

В то же время о проблемах с переводами юаней из России в эти банки сообщают и другие источники "Известий". Также они отмечают, что это прежде всего связано с давлением со стороны Вашингтона и вызвано опасениями, что власти Соединённых Штатов могут ввести вторичные санкционные меры.

Китайские банки начали отказываться от клиентов из России после угроз США
Китайские банки начали отказываться от клиентов из России после угроз США

Ранее Life.ru писал, что после ужесточения антироссийских санкций со стороны США многие банки Китая отказались от долларовых платежей с Россией. Некоторые прекратили и корреспондентские отношения.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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