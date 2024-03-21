В Китае некоторые банки перестали принимать платежи в юанях из России

Некоторые китайские банки перестали принимать платежи из России в юанях. Как передаёт газета "Известия" со ссылкой на представляющие бизнес и платёжный рынок источники, в частности, речь идёт о Ping An Bank и Bank of Ningbo, которые занимают 13-е и 15-е место по капитализации соответственно.

Генеральный директор АО "Первая Группа" Алексей Порошин рассказал журналистам, что в ряд принявших подобные меры организаций также вошли DBS Bank, Great Wall West China Bank, China Zheshang Bank и ещё несколько банков с участием международного капитала. Помимо того, собеседник издания подчеркнул, что проблема стала актуальной в последние пару месяцев.

В то же время о проблемах с переводами юаней из России в эти банки сообщают и другие источники "Известий". Также они отмечают, что это прежде всего связано с давлением со стороны Вашингтона и вызвано опасениями, что власти Соединённых Штатов могут ввести вторичные санкционные меры.