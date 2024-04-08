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8 апреля, 00:43

Лавров прибыл в Пекин с официальным визитом

Глава МИД Лавров прибыл в Китай для переговоров с китайским коллегой Ваном И

Глава МИД Лавров прибыл в Китай для переговоров с китайским коллегой Ваном И. Обложка © Telegram / МИД РФ

Глава МИД Лавров прибыл в Китай для переговоров с китайским коллегой Ваном И. Обложка © Telegram / МИД РФ

Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Китай. Как сообщает ТАСС, борт главы внешнеполитического ведомства приземлился в аэропорту Шоуду в Пекине.

Визит Лаврова в Китай был анонсирован ранее. Как рассказали в МИД РФ, он продлится два дня, с 8 по 9 апреля. В частности, глава российского внешнеполитического ведомства встретится с китайским коллегой Ваном И и обсудит ряд горячих тем. Внимание будет уделено и ситуации на Украине.

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Оксана Попова
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