Лавров прибыл в Пекин с официальным визитом

Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Китай. Как сообщает ТАСС, борт главы внешнеполитического ведомства приземлился в аэропорту Шоуду в Пекине.

Визит Лаврова в Китай был анонсирован ранее. Как рассказали в МИД РФ, он продлится два дня, с 8 по 9 апреля. В частности, глава российского внешнеполитического ведомства встретится с китайским коллегой Ваном И и обсудит ряд горячих тем. Внимание будет уделено и ситуации на Украине.