Лавров посетит Китай 8–9 апреля, где обсудит ряд "горячих тем", включая Украину

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Китай 8–9 апреля с официальным визитом. Глава внешнеполитического ведомства встретится с китайским коллегой Ван И и обсудит ряд "горячих тем", в том числе ситуацию на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

"8–9 апреля состоится официальный визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в КНР, в рамках которого предусмотрены переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И", — отметили в дипведомстве.