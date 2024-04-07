Лавров посетит Китай 8–9 апреля, где обсудит ряд "горячих тем", включая Украину
Лавров посетит Китай 8–9 апреля для переговоров с китайским коллегой Ван И
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Китай 8–9 апреля с официальным визитом. Глава внешнеполитического ведомства встретится с китайским коллегой Ван И и обсудит ряд "горячих тем", в том числе ситуацию на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.
"8–9 апреля состоится официальный визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в КНР, в рамках которого предусмотрены переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И", — отметили в дипведомстве.
Кроме того, министры обсудят ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вопросы двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС, "Группе двадцати", АТЭС и других многосторонних механизмах и форумах.
А ранее Life.ru писал, что 4 апреля Лавров провёл круглый стол по Украине с послами более чем 70 стран. Основная тема встречи — "Украинский кризис. Правовое и правозащитное измерение". На мероприятии глава МИД РФ раскритиковал новые условия для мирных переговоров с Россией, которые выдвинул Владимир Зеленский.