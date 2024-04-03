Лавров соберёт десятки послов на круглый стол по Украине

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 4 апреля проведёт круглый стол на тему украинского кризиса с участием послов более чем 70 государств. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"4 апреля, завтра, Сергей Лавров выступит на очередном круглом столе в Дипломатической академии МИД РФ с участием послов более чем 70 стран", — сказала Захарова журналистам.

Ранее Лавров назвал преимущества китайского мирного плана по Украине. По словам дипломата, документ Пекина констатирует отсутствие порядка в сфере безопасности в мире и определяет, что причина этого беспорядка — в невыполнении Устава ООН. Вот на этой основе, по мнению Лаврова, и стоит договариваться, стремясь обеспечить для всех участников процесса равную безопасность.