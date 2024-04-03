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3 апреля, 10:19

Лавров соберёт десятки послов на круглый стол по Украине

Лавров 4 апреля проведёт круглый стол по Украине с послами более чем 70 стран

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 4 апреля проведёт круглый стол на тему украинского кризиса с участием послов более чем 70 государств. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"4 апреля, завтра, Сергей Лавров выступит на очередном круглом столе в Дипломатической академии МИД РФ с участием послов более чем 70 стран", — сказала Захарова журналистам.

Темой мероприятия станет "Украинский кризис. Правовое и правозащитное измерение".

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Ранее Лавров назвал преимущества китайского мирного плана по Украине. По словам дипломата, документ Пекина констатирует отсутствие порядка в сфере безопасности в мире и определяет, что причина этого беспорядка — в невыполнении Устава ООН. Вот на этой основе, по мнению Лаврова, и стоит договариваться, стремясь обеспечить для всех участников процесса равную безопасность.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Никонов
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