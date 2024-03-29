Лавров назвал преимущества китайского мирного плана по Украине
Лавров рассказал об обоюдных гарантиях безопасности в случае переговоров о мире
У предложенного Китаем плана по Украине есть преимущества: например, в нём говорится о необходимости устранить односторонние санкции Запада, которые были введены против России задолго до специальной военной операции и являются раздражителем. Об этом заявил в интервью журналистам в пятницу, 29 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам дипломата, документ Пекина констатирует отсутствие порядка в сфере безопасности в мире и определяет, что причина этого беспорядка — в невыполнении Устава ООН. Вот на этой основе, по мнению Лаврова, и стоит договариваться, стремясь обеспечить для всех участников процесса равную безопасность.
"Как эти принципы конкретно воплотить в жизнь, можно понять, только сев за стол переговоров, но не на условиях ультиматума, который уже давно повторяют и Зеленский, и его хозяева в Европе, и в Лондоне, и в Соединённых Штатах, не на основе так называемой формулы мира, а на основе серьёзного разбора существующих проблем в сфере безопасности, на основе принятия реалий на земле", — приводит слова министра газета "Известия".
Как уже рассказывал Life.ru, в конце прошлого года Зеленский заявил, что в Киеве прорабатывают некую "формулу мира", в которой объединены позиции 50 стран. Однако России в числе этих государств нет. Москву пообещали ознакомить с документом, когда тот будет готов. В январе в Давосе прошла встреча по этой теме, в ходе которой глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что конфликт на Украине невозможно урегулировать без участия Москвы. Кроме того, швейцарский политик Ги Меттан назвал переговоры фарсом.
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