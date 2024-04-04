Лавров прокомментировал "формулу Зеленского" фразой "мечтать не вредно"
Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал новые условия для переговоров о мире, которые ранее выдвинул Владимир Зеленский. Министр напомнил, что теперь Киев допускает возможность переговоров без идеи выхода на границы 1991 года. Правда, "формула Зеленского" на деле представляет собой ультиматум, требующий от России капитулировать, указал Лавров на встрече с иностранными послами.
"Ну, мечтать не вредно. Смешно, это производит жалкий вид", — резюмировал министр.
Напомним, что буквально в феврале Путин обратился к Западу с предложением по Украине и подтвердил, что Россия по-прежнему готова к переговорам. А вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: и Россия, и НАТО видят, что Украина отказывается от переговоров. Это то, что является реальностью и де-факто, и де-юре, добавил он.
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