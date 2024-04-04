Лавров прокомментировал "формулу Зеленского" фразой "мечтать не вредно"

Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал новые условия для переговоров о мире, которые ранее выдвинул Владимир Зеленский. Министр напомнил, что теперь Киев допускает возможность переговоров без идеи выхода на границы 1991 года. Правда, "формула Зеленского" на деле представляет собой ультиматум, требующий от России капитулировать, указал Лавров на встрече с иностранными послами.