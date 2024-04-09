Лавров сообщил, что обсудил с Ваном И кризис на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил со своим китайским коллегой Ваном И кризис на Украине. Обе стороны подтвердили бесперспективность встреч по урегулированию кризиса, в которых не принимает участия РФ и где игнорируются интересы Москвы.

"Мы, да и китайские друзья, чётко заявляем о необходимости учитывать законные озабоченности всех вовлечённых сторон, прежде всего в сфере безопасности. В этом контексте мы с китайскими коллегами подтвердили вывод о бесперспективности каких-либо международных мероприятий, которые не то что не учитывают позицию России, а полностью её игнорируют", — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам встречи.

Лавров назвал абсолютно пустой и ультимативной "формулу мира" Владимира Зеленского, продвигаемую на таких "полностью оторванных от каких-либо реалий" мероприятиях. Он выразил признательность китайской стороне за объективную, взвешенную позицию и готовность играть позитивную роль в урегулировании конфликта.

По словам главы МИД РФ, "12 пунктов", представленные Пекином в феврале 2023 года, формулируют важность учитывать первопричины кризиса и необходимость их устранения — прежде всего в контексте обеспечения равной, неделимой безопасности как в Европе, так и во всём мире. В свою очередь Ван И выразил надежду на скорое решение кризиса на Украине и прекращение огня.