Лавров встретился с Си Цзиньпином в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин принимает в Пекине главу МИД России Лаврова
Сергей Лавров встретился в Пекине с главой КНР Си Цзиньпином. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Лидер Китая Си Цзиньпин принимает в Пекине министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Встреча проходит в Доме народных собраний.
"Мы хотели бы выразить высочайшую оценку и восхищение теми успехами, которых вы достигли за эти годы и, прежде всего, за последнее десятилетие под вашим руководством", — сказал Лавров в начале встречи.
Глава МИД РФ добавил, что Москву искренне радуют успехи друзей, хотя не все в мире разделяют эту позицию и пытаются сдержать развитие Китая, как и России. Министр выразил уверенность, что страны достойно отметят 75-летие установления дипломатических отношений и будут готовы реализовывать стратегические задачи, поставленные главами государств.
Также Лавров передал главе КНР приветствие от президента России Владимира Путина. По словам министра, лидер РФ "очень оценил поздравительное послание по итогам проведения в марте этого года президентских выборов". Победа Путина на них гарантирует преемственность отношений Москвы и Пекина и нацеленность на новое развитие сотрудничества во всех сферах.
Си Цзиньпин в свою очередь попросил главу российского дипведомства передать искренние слова приветствия Путину. Лаврова председатель КНР назвал опытным дипломатом и давним другом китайского народа, который много сделал для продвижения отношений между государствами. Кроме того, глава республики указал, что Китай и Россия встали на путь мирного сосуществования и работают в интересах взаимовыгодного сотрудничества.
Напомним, 8 и 9 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров находится с визитом в КНР. Сегодня глава МИД РФ уже встретился с китайским коллегой Ван И. Руководитель российского внешнеполитического ведомства заявил, что наши страны продолжат совместную борьбу с терроризмом. Представитель КНР в свою очередь поздравил граждан РФ с переизбранием президента Владимира Путина, под руководством которого Россия переживает возрождение. Также министры в ходе встречи подробно обсудили кризис на Украине.