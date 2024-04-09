Лавров встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Лидер Китая Си Цзиньпин принимает в Пекине министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Встреча проходит в Доме народных собраний.

"Мы хотели бы выразить высочайшую оценку и восхищение теми успехами, которых вы достигли за эти годы и, прежде всего, за последнее десятилетие под вашим руководством", — сказал Лавров в начале встречи.

Глава МИД РФ добавил, что Москву искренне радуют успехи друзей, хотя не все в мире разделяют эту позицию и пытаются сдержать развитие Китая, как и России. Министр выразил уверенность, что страны достойно отметят 75-летие установления дипломатических отношений и будут готовы реализовывать стратегические задачи, поставленные главами государств.

Также Лавров передал главе КНР приветствие от президента России Владимира Путина. По словам министра, лидер РФ "очень оценил поздравительное послание по итогам проведения в марте этого года президентских выборов". Победа Путина на них гарантирует преемственность отношений Москвы и Пекина и нацеленность на новое развитие сотрудничества во всех сферах.