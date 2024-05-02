Песков: Путин в ходе визита в Китай затронет вопросы международной безопасности

Президент России Владимир Путин затронет вопросы международной и региональной безопасности в ходе предстоящего визита в Китай. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли в повестке тема контроля над вооружениями на фоне действий США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.