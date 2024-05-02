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2 мая, 09:49

Песков: Путин в ходе визита в Китай затронет вопросы международной безопасности

Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин затронет вопросы международной и региональной безопасности в ходе предстоящего визита в Китай. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли в повестке тема контроля над вооружениями на фоне действий США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Так или иначе, вопросы и международной безопасности, и региональной безопасности будут упоминаться и затрагиваться", — сказал представитель Кремля.

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Напомним, Владимир Путин анонсировал свой визит в Китай 25 апреля. По словам российского лидера, он состоится в мае. Президент не назвал точной даты и других деталей поездки.

Александр Юнашев
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