Песков: Путин в ходе визита в Китай затронет вопросы международной безопасности
Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин затронет вопросы международной и региональной безопасности в ходе предстоящего визита в Китай. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли в повестке тема контроля над вооружениями на фоне действий США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Так или иначе, вопросы и международной безопасности, и региональной безопасности будут упоминаться и затрагиваться", — сказал представитель Кремля.
Напомним, Владимир Путин анонсировал свой визит в Китай 25 апреля. По словам российского лидера, он состоится в мае. Президент не назвал точной даты и других деталей поездки.