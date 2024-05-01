На Западе признали, что Путин становится сильнее и популярнее

Западу не стоит надеяться на то, что санкции заставят мировое сообщество отвернуться от президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил в эфире Dialogue Works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"Путин становится сильнее, Путин становится популярнее. Популярность Путина выше, чем у Макрона, Трюдо, Байдена и Шольца вместе взятых", — сказал он.

Не понимать этого факта — значит быть оторванным от реальности, подчеркнул Джонсон.