На Западе признали, что Путин становится сильнее и популярнее
Джонсон: Запад недооценил влияние Путина на мировую политику
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Западу не стоит надеяться на то, что санкции заставят мировое сообщество отвернуться от президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил в эфире Dialogue Works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Путин становится сильнее, Путин становится популярнее. Популярность Путина выше, чем у Макрона, Трюдо, Байдена и Шольца вместе взятых", — сказал он.
Не понимать этого факта — значит быть оторванным от реальности, подчеркнул Джонсон.
Не только из США звучат комплиментарные высказывания в сторону Владимира Путина. Так недавно эксперт Бундесвера Карло Масала согласился с Путиным, что Запад устал от Украины.