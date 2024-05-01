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1 мая, 08:50

На Западе признали, что Путин становится сильнее и популярнее

Джонсон: Запад недооценил влияние Путина на мировую политику

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Западу не стоит надеяться на то, что санкции заставят мировое сообщество отвернуться от президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил в эфире Dialogue Works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"Путин становится сильнее, Путин становится популярнее. Популярность Путина выше, чем у Макрона, Трюдо, Байдена и Шольца вместе взятых", сказал он.

Не понимать этого факта — значит быть оторванным от реальности, подчеркнул Джонсон.

Дугин в интервью Карлсону объяснил отношение Запада к Путину как к врагу
Дугин в интервью Карлсону объяснил отношение Запада к Путину как к врагу

Не только из США звучат комплиментарные высказывания в сторону Владимира Путина. Так недавно эксперт Бундесвера Карло Масала согласился с Путиным, что Запад устал от Украины.

Мирон Сидоров
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