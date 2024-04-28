"Путин может быть прав": В Германии сделали неожиданное заявление по Украине
Эксперт Бундесвера Масала согласился с Путиным, что Запад устал от Украины
Эксперт Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала сделал внезапное заявление об Украине. Он согласился с позицией Москвы, отметив, что российский лидер Владимир Путин сделал верную ставку на растущую усталость западных стран от колоссальных расходов на помощь Украине.
"Путин полагает, что ни США, ни Европа не могут и не хотят оказывать Украине достаточную и долгосрочную поддержку", — сказал он в интервью австрийскому изданию Kleine Zeitung, подчеркнув тот факт, что Путин может быть прав.
В то же время Масала обратил внимание на то, что сопротивление дальнейшей помощи Киеву постепенно растёт, а голоса тех, кто считает, что уже предпринято достаточно действий в сторону Киева, становятся всё громче.
А ранее Life.ru рассказывал о том, в какую ловушку попадает Украина из-за западной помощи. Незалежной оказывают многомиллиардную поддержку, однако крупные финансовые вливания никак не помогут изменить баланс украинских сил в зоне боевых действий. Кстати, и сам Зеленский недавно сделал шокирующее признание о страхе Запада перед Россией. Подробнее о том, в чём США просчитались при поддержке ВСУ, читайте здесь.
Life.ru