Эксперт Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала сделал внезапное заявление об Украине. Он согласился с позицией Москвы, отметив, что российский лидер Владимир Путин сделал верную ставку на растущую усталость западных стран от колоссальных расходов на помощь Украине.

"Путин полагает, что ни США, ни Европа не могут и не хотят оказывать Украине достаточную и долгосрочную поддержку", — сказал он в интервью австрийскому изданию Kleine Zeitung, подчеркнув тот факт, что Путин может быть прав.